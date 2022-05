Monomotor cai em ponte e atinge carros em Miami, nos EUA

Na tarde deste sábado (14), um pequeno avião caiu na ponte Haulover Inlet, em Miami-Dade County, nos Estados Unidos. Fumaça e fogo podem ser vistos subindo dos destroços na 108 Street e na Collins Avenue, perto de Haulover Beach, informa a CBS Miami.

O avião teria atingido um veículo com o impacto. Vídeo postado no Twitter mostra um SUV danificado.

De acordo com a FAA, o órgão de aviação dos Estados Unidos, “um monomotor Cessna 172 perdeu a potência do motor e pousou na Haulover Inlet Bridge, na Rota A1A, em Miami, por volta das 13h, horário local de hoje, atingindo um veículo durante o pouso. Havia três pessoas a bordo. A aeronave partiu do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale com destino planejado do Aeroporto Internacional de Key West”.

A FAA e o National Transportation Safety Board investigarão o acidente. “O NTSB será responsável pela investigação e fornecerá atualizações adicionais.”

O Miami-Dade Fire Rescue relata que um total de seis pacientes estão sendo tratados. Dois deles têm ferimentos graves — um foi levado por resgate aéreo para o Ryder Trauma Center e o outro foi transportado de ambulância para o hospital.

Outros três foram levados para hospitais locais com ferimentos que não trazem risco de morte.

