Mônaco, São Francisco e Rio Branco-AC vencem na 4ª rodada do Acreano Feminino de Fut7

O Campeonato Acreano Feminino de Fut7 teve sequência na noite dessa segunda-feira (30), com mais três jogos válidos pela quarta rodada na quadra de grama sintética do Tucumã, em Rio Branco (AC). Mônaco, São Francisco e Rio Branco-AC foram os times que venceram seus respectivos confrontos.

Na preliminar, o Mônaco bateu o Calafate por 2 a 1. Na sequência, o São Francisco bateu o Real Sociedade por 3 a 0. O Rio Branco-AC goleou o Red Bulls por 4 a 1 no fechamento da rodada.

Com os resultados, Assermurb, Rio Branco-AC e Real Sociedade, que dividem a liderança com nove pontos cada, estão com classificação às semifinais encaminhada.

A tabela detalhada com os confrontos das próximas rodadas ainda não foi divulgado pelo Departamento de Esportes do Acre. Restam três rodadas e os quatro melhores classificados avançam de fase.

Classificação – Acreano Feminino de Fut7

• 1º Assermurb – 9 pts

Real Sociedade – 9 pts

Rio Branco-AC – 9 pts

• 4º São Francisco – 6 pts

• 5º Mônaco – 3 pts

• 6º Red Bulls – 0

Calafate – 0