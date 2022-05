Ministro da Segov diz que Acre não sofrerá falta de continuidade em suas obras

O chefe da Representação do Acre em Brasília (Repac), Ricardo França, reuniu-se com o ministro-chefe da Secretaria Governamental da Presidência da República (Segov), Célio Faria Júnior, na manhã desta quinta-feira, 12, no Palácio do Planalto, para tratar dos avanços com relação à liberação de recursos para execução dos diversos projetos que estão em andamento no estado.

O encontro teve também a participação do deputado federal Alan Rick, que foi o solicitante da reunião com o ministro, e do assessor especial do governo, Rômulo Grandidier. A reunião desta manhã, segundo o chefe da representação, foi a continuidade de um contato realizado semana passada, entre o governador Gladson Cameli e o ministro, para tratar desses recursos. Na ocasião, Gladson apresentou ao ministro a relação de convênios que estão aptos a receber recursos e solicitou informações sobre o que está pronto para as referidas liberações.

Com as informações obtidas naquela reunião junto ao ministro e sua assessoria técnica, as pendências existentes foram sanadas e apresentadas nesta quinta-feira pelo chefe da Repac e pelo deputado Alan Rick. Na ocasião, Ricardo França recebeu a informação, da assessoria do ministro, de que foram liberados mais R$ 457 mil do montante de R$ 23 milhões de emenda do senador Márcio Bittar para as obras de asfaltamento do ramal.

Variante em Xapuri

Alan Rick também ressaltou, ao ministro, a necessidade de liberação de recursos para a conclusão da construção da rampa de carga e descarga na região de beira-rio em Porto Acre, que já está com 60% das obras concluídas. A rampa, segundo o deputado, é essencial para a economia do município, como meio de escoamento de produtos, e seu projeto está sendo executado por meio de emenda de sua autoria, no valor de pouco mais de R$ 1,2 milhão.

“Por ordem do Governador Gladson Cameli, buscamos mais uma vez o apoio do ministro Célio, pois a secretaria governamental é de suma importância para a liberação dos recursos. Essa agilidade, como explicado ao ministro, é necessária devido ao período extremamente curto de verão amazônico, que é quando se pode executar as obras sem interferência das chuvas”, explicou França.

O ministro Célio Farias renovou seu apreço pelo estado do Acre e pelo governador Gladson Cameli, afirmando que sua assessoria técnica analisará todos os projetos aptos a receber os repasses e que, no que depender do seu ministério, o Acre não sofrerá solução de continuidade de suas obras.

O deputado Alan Rick também fez questão de ligar para o deputado federal Hugo Leal, relator do orçamento, para pedir uma atenção especial para as necessidades do Acre.

Sobre as liberações orçamentárias, Rômulo Grandidier frisou: “Esse trabalho, capitaneado pelo governador Gladson Cameli, tem que ser executado continuamente entre o governo do Estado e os órgãos federais, na busca de recursos. Isso é feito pela representação do Acre em Brasília, que faz o acompanhamento diário das planilhas dos projetos e emendas para execução, não deixando expirar nenhum prazo que acarrete prejuízo no andamento das inúmeras obras”.