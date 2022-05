Ministro da Defesa pede ao TSE que divulgue questionamentos de militares sobre eleições

O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pediu nesta quinta-feira (5) ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que sejam divulgados questionamentos feitos pelas Forças Armadas sobre o processo eleitoral deste ano.

Segundo a Folha de São Paulo, o ofício foi enviado ao presidente do TSE e ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin. As Forças Armadas têm cobrado mudanças no sistema eleitoral desde que foram convidadas, no ano passado, a integrar a CTE (Comissão de Transparência das Eleições).

Em fevereiro, o TSE publicou em seu site documento com respostas a uma série de questionamentos das Forças Armadas, que tinham sido feitos em dezembro. Um novo documento foi enviado, mas este segue sob sigilo.

O pedido de divulgação dos questionamentos ocorre após o presidente Jair Bolsonaro (PL) ter levantado dúvidas sobre a lisura das eleições e feito insinuações golpistas.

No ofício, o ministro sugere que sejam divulgados os “documentos ostensivos [não sigilosos] relacionados à CTE”.

O general afirma, também no documento, que a ideia é dar maior transparência aos atos da gestão pública. Também cita que o pedido foi feito “em face da impossibilidade de ver concretizada a reunião solicitada por este ministro a Vossa Excelência”.

Procurados, a Defesa e o TSE não se manifestaram sobre essa agenda que não teria sido realizada. O tribunal ainda não informou se irá divulgar os questionamentos dos militares.