‘Mimado’, ‘mentiroso’ e ‘rola pequena’, diz deputado sobre Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Julian Lemos (União Brasil-PB) usou as redes sociais no sábado (7), para xingar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O parlamentar é ex-bolsonarista e hoje um ferrenho crítico do presidente da República.

“Vaidoso, prepotente, mimado, covarde, frouxo, ingrato, mentiroso, desonesto, desleal, rola pequena, incapaz de resolver diferenças como um homem de verdade”, disse Lemos a Eduardo Bolsonaro.

Vaidoso, prepotente, mimando, covarde, frouxo, ingrato, mentiroso, desonesto, desleal, rola pequena, incapaz de resolver diferenças como um homem de verdade, esse é @BolsonaroSP Eu digo e provo.

Me processa rola miúda, vamos ver no que dá, por rede social qualquer rato é macho. — Julian Lemos Deputado Federal (@JulianLemosopb1) May 7, 2022

Lemos também chamou o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) de “maconheiro usurpador do erário”, mencionando postagem de Eduardo. O deputado foi citado na publicação em que Eduardo chamava Lemos de “Bolsonaro da segurança”.