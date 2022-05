Milton Gonçalves, ator da Globo, morre aos 88 anos após sofrer AVC

Milton Gonçalves, famoso ator da Globo, morreu aos 88 anos na tarde desta segunda-feira, 30. A informação foi confirmada pela família do veterano, que sofreu um AVC em fevereiro de 2020.

De acordo com a família de Milton Gonçalves, ele morreu em casa, aproximadamente às 12h30 em decorrência dos problemas de saúde causados pelo Acidente Vascular Cerebral.

Em 2020, após um mal súbito na quadra da escola de samba da Portela, Milton Gonçalves foi levado às pressas ao hospital e lá os médicos identificaram o AVC. Ele passou 3 meses internado e desde então seguia o tratamento médico em casa.

Nascido em 9 de dezembro de 1933, na pequena cidade de Monte Santo, em Minas Gerais, Milton Gonçalves fez mais de 40 novelas só na Globo, onde também atuou em programas humorísticos e minisséries de sucesso, como as primeiras versões de Irmãos Coragem (1970); A Grande Família (1972); e Escrava Isaura (1976).

A última novela que o ator Milton Gonçalves participou na TV Globo foi O Tempo Não Para (2018), quando interpretou o catador de material reciclável, Eliseu.

Na última semana, a filha de Milton Gonçalves, Catarina Gonçalves detalhou que montou um home care, ou seja, uma espécie de UTI em casa para atender todos os cuidados médicos do pai.

Apesar dos cuidados médicos recorrentes, a herdeira do ator informou que Milton Gonçalves estava bem na medida do possível e que estava aproveitando a recuperação para descansar e passear com a família.

“Ele tem aproveitado esse tempo para descansar, né? Trabalha desde os seis anos. Agora é hora de ficar em casa e curtir a paz do lar“, disse a jovem na ocasião.