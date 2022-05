Militar da PMAC forma em Curso de Operações de Choque em Goiás

O Sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC) João Paulo Barros de Souza foi um dos concludentes do Curso de Operações de Choque realizado pela Polícia Militar de Goiás. A solenidade de formatura aconteceu na quarta-feira, 18, no pátio do Batalhão de Choque da PM de Goiás.

Este é o 17° Curso de Operações de Choque, do Estado. Na oportunidade, 41 profissionais de segurança pública formaram e são, a partir de agora, choqueanos. O curso durou 67 dias e iniciou com 57 inscritos.

O Sargento João Paulo, acreano foi um dos concludentes, mas também participaram do curso equatorianos, bolivianos, militares do Exército brasileiro, policiais penais e policiais rodoviários, e militares de vários estados da federação.

Fonte: Assessoria da PMAC