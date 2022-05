Michel Teló testa positivo para a Covid-19 e é substituído no ‘The Voice Kids’

Michel Teló comunicou aos fãs, na tarde do último sábado (28), que testou positivo para a Covid-19 e, por isso, ficará em isolamento domiciliar. O show mais recente do cantor foi no Festival América do Sul Pantanal 2022, em Corumbá, Mato Grosso do Sul.

“É turma… testei positivo também. Estou bem, só rouquidão mesmo. Tomei as 3 DOSES e isso me tranquiliza de saber que esse vírus miserável não vai me fazer mal. Estou isolado aqui em casa. Cuidando desde quando senti um primeiro sintoma. Fiz 4 testes negativos até que positivou”, explicou o marido de Thaís Fersoza.

Por fim, ele agradece por todo o carinho dos fãs e frisa a importância da vacinação: “Obrigado pelo carinho de todos. E seguimos firmes por aqui. SE CUIDEM, TOMEM A VACINA”. A esposa dele e os filhos, Theo e Melinda, também estão em isolamento.

Com Covid-19, o cantor foi substituído por Toni Garrido como jurado no ‘The Voice Kids’: “Meu companheiro Toni Garrido vai representar o Time Teló, vai cuidar dessas crianças com todo carinho. Grande Toni, que sempre fui fã, sou fã demais da conta. Grande pessoa, obrigado. Obrigado também a toda galera do The Voice pelo carinho de sempre”.

Thais deve voltar a atuar na TV Globo

Thaís Fersoza deve retornar de vez à TV Globo! A atriz segue como apresentadora dos bastidores do ‘The Voice+‘ e, ao que tudo indica, deve interpretar uma vilã na novela ‘Fuzuê’ – que marcará seu retorno triunfal às telinhas. As informações são da colunista Carla Bittencourt do Notícias da TV.

A mãe de Theo e Melinda, da união com Michel Teló, é muito amiga do autor do folhetim, Gustavo Reiz, e ele a quer no elenco de qualquer jeito. A artista de 37 anos estava afastada da profissão desde 2016, quando ficou grávida pela primeira vez.

Thais e Gustavo Reiz se tornaram amigos na Record, quando ele a escalou para papeis nas novelas Dona Xepa (2013) e Escrava Mãe (2016). Ela e o marido, inclusive, são padrinhos de Miguel, de apenas 3 meses de idade, fruto da união de Reiz com Manuela Duarte.

Ao ser abordada para o papel, Fersoza ficou incerta de interpretar um personagem de destaque, já que queria passar mais tempo com os filhos. Mas como o folhetim apenas começará a ser gravado em 2023, quando Melinda e Theo terão, respectivamente, seis e cinco anos, a influencer se sente à vontade a retomar as gravações de modo integral.

Por Brasil 123