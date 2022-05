Mesmo com a campanha do Maio Amarelo acidentes são registrados com frequência na Capital Rio Branco

Mesmo com as diversas campanhas de concientização aos acidentes de trânsito o número de pessoas vítimas do trânsito tem aumentado na capital Rio Branco, diariamente são registrados diversos acidentes e em parte acidentes com vítimas fatais.

Estamos vivendo o mês de maio onde em todo o Brasil está sendo realizado o movimento Maio Amarelo criado pelo Observatório de Segurança Viária. Aqui no Acre Detran e órgãos ligados ao trânsito estão diariamente nas via públicas concientizando a população a prevenir os acidentes.

Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) revelam o ano de 2021 encerrou com 255 acidentes e 22 mortes nas rodovias federais que cortam o estado acreano, as BRs 364 e 317, é o que aponta o balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), no ano de 2022 houve registro de 597 acidentes de trânsito em todo estado. Os dados da PRF são contabilizados até o final de março/2022 e do Detran até o final de fevereiro/2022.Em Rio Branco, entre os meses de janeiro e março, houve registro de 618 acidentes. Segundo o resultado do balanço final do Detran, 67 pessoas morreram em acidentes no Acre.