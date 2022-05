Mensagem no Caixa Tem alerta usuários

Uma nova mensagem no Caixa Tem está aparecendo para aqueles que estão tentando solicitar a linha de crédito da Caixa. “No momento você não se enquadra nas condições”, é o que diz a notificação.

Como a linha de crédito não possui aprovação automática, são consideradas três possibilidades que justificam a mensagem. Então, veja a seguir quais são:

Não se enquadrar na categoria de empreendedor: a modalidade de empréstimo é destinada para empreendedores, principalmente para os pequenos negócios. Se o solicitante tiver a intenção de utilizar o valor para outros fins, a Caixa não irá conceder o empréstimo.

Erros cadastrais: pode ocorrer de o solicitante do empréstimo estar com algum dado pessoal errado na plataforma, o que causa esta recusa no pedido. É recomendado revisar todas as informações de seu cadastro para ver se está tudo certo. Em seguida, realize um novo pedido.

Débitos superiores a R$3 mil: caso o solicitante tenha débitos acima deste valor, o pedido será negado pois esta condição infringe as regras do crédito. Através de uma portaria, fica determinado que pessoas físicas e MEIs que possuem dívidas cujo valor supera R$ 3 mil em 31/01/2022, não estão habilitadas a solicitar o crédito

Mensagem no Caixa Tem

Em caso da mensagem no Caixa Tem está aparecendo por conta de erros no cadastro, basta fazer a atualização. Então, siga o passo a passo abaixo para realizar o processo:

Abra o aplicativo Caixa Tem e efetue o login com seus dados (CPF e senha);

No menu inicial acesse a opção “Atualize seu cadastro”.

Tenha seu RG ou CNH em mãos e toque em “Entendi, vamos começar”;

Confirme se os dados de localização apresentados pelo sistema estão corretos. Em caso positivo, escolha a opção correspondente. Caso os dados estejam errados, escolha a opção “Meu endereço mudou” e faça o preenchimento correto;

Na tela seguinte, você deve informar o país onde nasceu e seguir para o “Próximo”;

Em seguida, toque em “Entendi, vamos lá” e responda as respostas solicitadas para as questões de renda e patrimônio. Será necessário indicar suas fontes de renda, os valores recebidos e há quanto tempo você recebe tais valores.

Revise com atenção os dados informados e confirme se tudo estiver tudo de acordo. Toque em “Confirmar”;

Por fim, com o seu documento de identificação em mãos, selecione o tipo de documento do qual se trata e siga as instruções seguintes.

SIM Digital

O SIM Digital (Programa de Simplificação do Microcrédito Digital) é um novo recurso financeiro disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, com o objetivo de beneficiar pessoas físicas e microempreendedores. O crédito empresta de R$ 1 mil reais para PF até R$ 3 mil para quem é MEI.

O empréstimo deve ser destinado a investimentos, manutenção de negócios; compras de materiais e pagamento em geral são algumas das opções para onde o empreendedor pode destinar o dinheiro.

Juros e prazos do SIM Digital

As regras do empréstimo são diferentes para os dois grupos contemplados. É importante que aqueles que tenham interesse em solicitar o crédito fiquem por dentro. Então, veja a seguir:

Pessoa Física

Confira quais os limites, juros e prazos para as pessoas físicas:

Limite do crédito: até R$ 1 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,95% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses.

MEIs

Já para MEIs, os prazos são outros, mas há uma condição. Veja:

Limite do crédito: até R$ 3 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,99% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

Condição: o solicitante precisa ter atuado por pelo menos 12 meses na categoria de MEI e ter recebido faturamento anual de até R$ 81 mil.