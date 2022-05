Menor que matou boliviano suspeito de ligação ao Cartel de Pando é transferido para Pousada

Um menor de 17 anos, que é declaradamente membro de uma das facções criminosas que atuam nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia, já está na condição de internato na Pousada Criminal, em Rio Branco.

Apesar da idade, o adolescente é considerado de alta periculosidade, já que são atribuídos a ele vários delitos, inclusive a execução de um motorista de aplicativo de nacionalidade boliviana, ligado ao Cartel de Pando, organização criminosa que atua do outro lado da fronteira.

O menor infrator foi apreendido há cerca de 10 dias quando de uma operação das forças de segurança que mantém a ordem da área de fronteira, na periferia de Brasiléia. Ao ser encurralado, ele não esboçou nenhuma reação, mesmo tendo em seu poder uma pistola 9MM municiada, a mesma arma usada para executar o motorista.

De acordo com o que foi apurado, o boliviano Fernando Ciro Rasguido Apinaye, de 38 anos, usava a profissão de motorista de aplicativo como fachada, já que tinha envolvimento com facções do Brasil e da Bolívia, tendo participado inclusive de delitos atuando como condutor.

Segundo a polícia, ele era investigado de levar os faccionados aos locais de execução e os deixava no local desejado. Existem inclusive informações do seu envolvimento com o tráfico internacional de drogas, tendo levado alguns carregamentos até a cidade de Santa Cruz de La Sierra.

A Polícia Civil apurou que ele e o adolescente pertenciam a facções rivais, motivo pelo qual dois dias antes de ser assassinado teria ameaçado matar o menor, que se antecipou. Na noite do dia 13 de abril, quando chegava em sua casa, no bairro Marcos Galvão, na periferia de Brasiléia, foi executado com cinco tiros de uma pistola 9MM.

Ao ser apreendido, dias depois, o adolescente assumiu a autoria do delito. “Ele cometeu o erro de me ameaçar. Mostrei para ele que homem ninguém ameaça, mata”, teria dito o menor ao ser capturado pela polícia.

Fonte: Antônio Malvadeza,O Alto Acre