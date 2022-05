Menino que se engasgou com caroço de ingá passa por cirurgia em Manaus e não corre mais risco de morte

O Dia das Mães, a ser comemorado no próximo domingo, ainda não chegou, mas a jovem mãe Diênatha, moradora de Jordão, um dos municípios mais isolados do Acre, já ganhou seu presente, talvez o seu maior presente: a vida e a saúde do filho, pequeno Braywan Rodrigues da Rocha, de um ano e dez meses.

Por isso, Diênatha, é toda gratidão: ao serviço médico do Acre e do Amazonas, a imprensa e, por fim, ao governador Gladson Cameli, que disponibilizou uma UTI aérea para que a criança fosse levada para Manaus (AM), onde foi, enfim, submetido a cirurgia e já passa bem. Na tarde de sexta-feira, 6, Braywan saiu da UTI devidamente cirurgiado e a esperança agora é que possa voltar para casa o mais breve possível.

Braywan foi vítima de engasgo com uma semente de ingá, fruta típica da Amazônia, cujo caroço é grande, principalmente para passar na garganta de uma criança de sua idade. Ele passou então a ter inclusive dificuldades para respirar.

A mãe levou o pequeno ao posto médico do município, mas o desconforto persistiu e os médicos constataram que Braywan precisava ser transferido para Rio Branco, onde o serviço médico é mais avançado do que em Jordão. Trazido de avião para o Pronto Socorro do Hospital de Base de Rio Branco, já bastante debilitado, os médicos constaram que a semente da fruta havia sido broncoaspirada por ele. A broncoaspiração ocorre quando um alimento muda o percurso e, ao invés de ir para o estômago, acaba sendo levado ao pulmão.

A criança foi então transferida para o Hospital da Criança e a mãe se desesperou, com justa razão, ao saber que não há no Estado do Acre aparelho capaz de retirar o corpo estranho do pulmão do bebê.

A criança ficou entubada por mais de 15 dias e seu estado de saúde chegou a sensibilizar os internautas, nas redes sociais. Várias postagens pedindo ajuda ao governador do Estado, para que Braywan fosse transferido para um centro de saúde fora do Estado. O caso chegou ao conhecimento do governador Gladson Cameli, que estava em Brasília.

O governador fugiu um pouco de sua agenda de trabalho na Capital e atendeu ao pedido da família e dos internautas, colocando sua equipe para providenciar o traslado do menino até Manaus. “Estou muito feliz em poder levar meu filho para salvar a vida dele. Feliz porque as pessoas se uniram pedindo ajuda ao governador e feliz por ele ter atendido a esse clamor! Só quero que meu filho faça o tratamento e volte comigo sorridente e feliz como ele sempre foi. Orem por nós para que dê tudo certo!”, disse Diênatha, ao ver a possibilidade de salvar sua criança. Mais feliz ela ficou ao ver, na sexta-feira, o filho saindo da UTI.

Desempregada, Dienatha Da Silva Rodrigues e seu filho, que ainda estão em Manaus, precisam de ajuda e pedem a colaboração da comunidade, que foi generosa no primeiro momento, o mais crítico, e que agora, de novo, está sendo convidada a ajudar na compra de remédios (alguns não têm na rede pública), com fraldas, alimentos e outra despesas da mãe e filho na Capital amazonense. As ajudas podem ser feitas via PIX: 028.206.242-43 (é CPF).