Menino de 10 anos some após cair nas águas do Rio Iaco quando brincava com amigo em Sena Madureira

Um menino de 10 anos está desaparecido desde a tarde do último domingo (29) quando brincava com um amigo às margens do Rio Iaco, em Sena Madureira, interior do Acre. Segundo informações dos familiares repassadas ao Corpo de Bombeiros da cidade, a criança escorregou e acabou caindo dentro do rio.

Após o acidente, a família chamou os bombeiros. As buscas foram iniciadas ainda no domingo, suspensas durante à noite e retomadas na manhã desta segunda-feira (30).

“Ele estava brincando com um amigo. Saiu de casa para comprar uma tomada, chamou o coleguinha e foram para a beira do rio. Acabou escorregando e caindo na água. O outro menino tentou ajudar, mas não conseguiu e pediu socorro. Estamos nas buscas desde ontem [domingo, 29]“, explicou o comandante do Corpo de Bombeiros do município, tenente Gustavo Marinho.

Ainda segundo o comandante, o menino mora no bairro Cristo Libertador. O acidente ocorreu nas proximidades da ponte metálica José Nogueira Sobrinho.

“É um lugar fundo e a correnteza é forte também. O rio não está tão cheio, mas está correndo muito”, concluiu Marinho.

