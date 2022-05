Menina volta para casa com agulha dentro do braço após ser atendida em hospital

Uma menina de 10 anos voltou para casa com uma agulha ‘esquecida’ no braço após ser atendida no Hospital Pediátrico Noaldo Leite, em Patos, no Sertão da Paraíba. O atendimento aconteceu na sexta-feira (13) e o erro foi denunciado pela família na criança na segunda-feira (16). O hospital abriu uma sindicância e afastou a equipe envolvida no atendimento.

De acordo com a mãe da menina, a criança tinha ido ao hospital com suspeita de dengue e, por causa disso, passou por um procedimento para receber soro. Ao chegar em casa, depois do atendimento, ela teria dito para o pai que o enfermeiro estava apressado na hora de tirar o soro dela e o braço estava doendo. Foi quando o pai percebeu que o braço da criança estava sangrando muito.

Após encontrar o objeto no braço da menina, o pai dela conseguiu retirar a agulha sem que a criança se ferisse mais. A família da criança procurou o hospital para reclamar do erro no procedimento.

Em nota, o Hospital Pediátrico Noaldo Leite informou que recebeu a denúncia da família, nesta segunda-feira (16), e de imediato convocou a equipe que estava de plantão no dia do atendimento para esclarecimentos. (Veja nota completa no fim da matéria).

O hospital informou ainda que a equipe já foi afastada da unidade e uma sindicância será aberta para apurar os fatos.

Nota completa do Hospital Pediátrico Noaldo Leite

A direção do Hospital Pediátrico Noaldo Leite, de Patos, recebeu a denúncia da família da paciente J.R.S na segunda-feira (16) e de imediato convocou a equipe que estava de plantão no dia do atendimento à criança para esclarecimentos. A mesma equipe já foi afastada da unidade e uma sindicância será aberta para apurar os fatos.

O Hospital Pediátrico Noaldo Leite reafirma o compromisso com as crianças sertanejas e empenha-se para realizar o melhor atendimento possível para a população.

Patos, 17 de maio de 2022