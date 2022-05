Memorial das Vítimas da Covid-19 sofre roubou de placa com nome de pessoas vítimas do vírus

Até o presente momento a Seinfra ainda não se pronunciou pelo ato criminoso dos bandidos

Marcelo Gomes, da Redação Ecos da Notícia

Inaugurado no início deste ano, o Memorial que faz alusão as vítimas da covid-19, teve a visita de criminosos que roubaram as placas com o nome das milhares de vítimas da doença no estado do Acre.

O memorial das Vítimas da covid-19, fica localizado no lago do Amor, próximo ao colégio Armando Nogueira, bairro Jardim Primavera.

O caso do roubo teve repercussão nacional e foi noticiado em todas as mídias, principalmente nas redes sociais.

A obra foi construída pela Secretaria de Infraestrutura do Acre (Seinfra) que ainda não se pronunciou sobre esse ato criminoso.