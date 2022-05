Megan Fox diz que fez buraco na roupa para transar e choca seguidores

A atriz Megan Fox fez uma revelou que fez um buraco na roupa que usou no Billboard Music Awards 2022, que aconteceu nesse domingo (15), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Entre as fotos e vídeos do evento, a artista, que é noiva do cantor Machine Gun Kelly, postou um print de uma conversa que teve com sua estilista. Megan mandou uma foto do macacão que estava usando e escreveu: “Esta roupa azul é cara? Porque acabamos de fazer um buraco na [região da] virilha para podermos fazer sexo”.

A responsável pelo look respondeu: “Eu te odeio (risos). Vou consertar isso”.

Chocados, alguns seguidores comentaram. “Foi caro consertar?” e “Garota, não precisávamos saber o que você e o Machine Gun Kelly fizeram com essa roupa” foram algumas das postagens.

Fonte: IstoÉ