Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas do concurso 2.477 e prêmio vai a R$ 60 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.477 da Mega-Sena sorteadas na noite de sábado (30). Com isso, o prêmio principal, que era de R$ 49.142.626,01, acumulou e está estimado em R$ 60 milhões.

Veja as dezenas sorteadas: 20 – 33 – 37 – 38 – 49 – 50

De acordo com a Caixa, 45 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 95.131,71 cada uma. Já a quadra teve 4.787 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.277,54 cada uma.

O próximo concurso (2.478) será realizado na quarta-feira (4).

Para concorrer aos prêmios da Mega-Sena, é preciso marcar de 6 a 15 números no volante ou deixar que o sistema escolha os números para o apostador (Surpresinha). É possível, ainda, concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maior a chance de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.

Por R7