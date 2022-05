Médico Paulo Niemeyer Filho toma posse na Academia Brasileira de Letras

No salão nobre da Academia Brasileira de Letras (ABL), no Centro do Rio, o médico Paulo Niemeyer Filho foi empossado nesta sexta-feira (27) como novo ocupante da cadeira de número 12 do quadro de membros efetivos. Ele foi eleito para ocupar a vaga do professor Alfredo Bosi, que morreu em abril de 2021.

“É uma grande honra fazer parte desse grupo. Em 125 anos de Academia, apenas 265 brasileiros tiveram essa honraria. Então, eu não poderia estar mais satisfeito e honrado. A Academia é uma seleção de pessoas que representam diferentes áreas culturais. Eu me sinto aqui como representante da área da ciência, da área médica. Eu me sinto honrado de fazer parte desse grupo tão seleto de intelectuais”, disse o novo imortal.

A

cerimônia de posse contou com a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux e Luís Roberto Barroso, que destacou a importância da ciência e da medicina.

“Eu acho que tem um papel simbólico muito importante a valorização da ciência e da medicina nesse tempo muitas vezes de obscurantismo, de negacionismo.” O ministro Barroso completou: “Nós prestigiarmos um conhecimento que é fundado em estudo, experimentação, comprovação. Eu sou um entusiasta da ciência de maneira geral”.

O ministro do STF, Luís Roberto Barroso, classificou Paulo Niemeyer Filho como um expoente da medicina que seguiu o rumo do pai. O magistrado valorizou a homenagem.

“A indicação de Paulo Niemeyer embora simbolicamente uma homenagem à ciência, é uma homenagem a um grande profissional, um cirurgião notável que seguiu uma tradição familiar, salvou muitas vidas”.

Paulo Niemeyer Filho nasceu no dia 9 de abril de 1952, no Rio de Janeiro. Filho de Paulo Niemeyer Soares e Maria Pia Rafaela Guilhermina Alice Torres Guimarães, graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1975.

Atualmente é Diretor Médico do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e Membro do Conselho da Fundação do Câncer. Na ocasião de sua candidatura como Membro Titular da Academia Nacional de Medicina, apresentou memória intitulada “Experiência com a Cirurgia dos Aneurismas Intracranianos da Fossa Posterior”.

Fonte/ CNN BRASIL