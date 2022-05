Mecânico fica cego após ser agredido por aperto de mãos sujo de graxa

Um mecânico foi brutalmente agredido e ficou cego de um olho em Catalão, Goiás, na semana passada. Uma câmera de segurança registrou a ação dos criminosos.

As imagens mostram o mecânico sendo perseguido por dois homens, tentando esquivar-se das agressões, mas ele é alcançado e derrubado no chão em meio a chutes e socos.

Mesmo com a vítima já desacordada, a dupla segue desferindo golpes violentos no corpo e no rosto. Em um último ataque, um dos agressores atinge a face do mecânico com uma faca.

Segundo o irmão do mecânico, as agressões começaram depois que o parente cumprimentou um dos criminosos em um bar da região. O rapaz teria ficado irritado porque a mão da vítima estava suja de graxa e dado início à perseguição.

O mecânico foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a uma unidade de saúde de Catalão, onde foi diagnosticado com oito costelas fraturadas, além de ter ficado cego do olho esquerdo.

Ele foi transferido para Goiânia, onde passou por cirurgia no olho, e voltou para Catalão, mas precisará ser novamente encaminhado à capital do estado para uma nova operação.

Tentativa de homicídio

Diante da gravidade das agressões, a polícia investiga o caso como tentativa de homicídio, conforme explicou a delegada responsável pelo caso, Yvve Melo, à TV Anhanguera.

“A gente vai providenciar a oitiva dessa vítima o quanto antes. Vamos ouvir a versão dela para que possamos identificar e localizar os autores (das agressões). A gente já tem indicativos da autoria, mas precisamos que os autores sejam qualificados e localizados”, declarou.

