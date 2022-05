Mecânico do Helicóptero que caiu em Cruzeiro do Sul chega ao Pronto Socorro de Rio Branco

Com uma fratura grave na segunda vértebra, chegou na noite desta terça-feira, 10, ao Pronto Socorro de Rio Branco, transferido do Hospital Geral do Juruá o mecânico Jorge da Silva Figueiredo, de 63 anos.

Figueiredo é o mecânico do Helicóptero que caiu na selva amazônica no último domingo, 08, próximo ao Rio Croa no município de Cruzeiro do Sul região do Vale do Juruá, do estado do Acre.

De acordo com informações da equipe médica que acompanhou a transferência do mecânico, ele passará por uma neurocirurgia, e corre risco de perder os movimentos das pernas.