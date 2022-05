McLaren mostra homenagem permanente ao tricampeão Senna

No fim de semana do GP de Mônaco de Fórmula 1, a McLaren decidiu anunciar uma homenagem ao piloto Ayrton Senna. O logotipo do tricampeão mundial, que morreu em 1994, estará estampado nos carros da equipe inglesa.

O brasileiro conquistou os seus três títulos mundiais pelo time de Woking.

A homenagem, o conhecido S estilizado, com o sobrenome Senna, está no suporte do halo. Zak Brown, diretor-chefe da equipe e fã declarado do piloto, anunciou o detalhe que será permanente nos carros da equipe.

“A partir deste GP de Mônaco, o McLaren MCL36 vai carregar o logo de Senna, marcando nosso compromisso em celebrar seu legado. Não consigo pensar numa corrida melhor que Mônaco para começar a reconhecer a vida de Ayrton”, disse Brown, sobre o piloto que conquistou seis vezes a corrida no principado (1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993).

Além da McLaren (pela qual foi campeão em 1988, 1990 e 1991), Senna correu também por Toleman, Lotus e Williams, quando morreu em um acidente, em 1994.

Fonte/ esportes.r7.com