Mbappé vai anunciar seu próximo clube neste domingo, diz jornal

A novela sobre o futuro Mbappé parece já ter data para acabar. O atacante francês deve anunciar publicamente se irá para o Real Madrid ou se ficará no Paris Saint-Germain no próximo domingo, de acordo com o jornal L’Equipe.

Segundo o periódico, a informação será revelada no programa de TV “Téléfoot” da emissora francesa “TF1”, às 6h da manhã do dia 21, próximo domingo (no horário de Brasília).

Mbappé é cotado para reforçar o Real Madrid na próxima temporada. Caso a transferência se concretize, o atacante irá para o clube espanhol de graça.

Recentemente, Mbappé disse que já tinha tomado sua decisão, mas não deu pistas sobre seu futuro.

Os rumores ganharam cada vez mais força nos últimos meses, especialmente após o confronto entre Real Madrid e Paris Saint-Germain nas oitavas da Champions League.

Fonte/ Portal esporte.ig.com