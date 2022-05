Mart’nália cita timidez na paquera e fala do desejo de ser mãe: ‘Mas não saindo de mim’

Namorando a empresária Nana Lima, Mart’nália admite que sua exagerada timidez a atrapalha na hora da paquera. Não que ela esteja precisando no momento, já que está feliz com seu atual relacionamento que se tornou público no fim do ano passado. A cantora revela, no entanto, que conquista pelo olhar, mas nunca toma iniciativa.

“Não saio para pegar ninguém na rua, saio para ir para a rua. Mas quando estou a fim de alguém, eu olho e só. Não chego, espero a pessoa chegar em mim, e geralmente elas chegam. Depois disso, charme e humor são coisas que me conquistam… Mulher bonita faz acelerar meu coração”, disse Mart’nália no canal “Hora da Naná”, no YouTube.

Aos 56 anos, a cantora afirmou já ter tido vontade de ser mãe, mas não de forma natural pelo horror que, segundo ela, sempre teve de hospital. Adotar um dia não é também uma ideia descartada:

“Já pensei em ter filhos, mas não saindo de mim. Já pensei, acho maneiro ter filhos, mas não conseguiria gerar, acho que eu ia morrer no parto. Não lido bem com hospital, com sangue, mas já pensei em ter vários um dia”.

