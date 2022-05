Marina Silva se mudou de vez para São Paulo, para onde transferiu seu domicílio eleitoral e por onde se candidatará a deputada federal.

A ex-senadora está morando no Alto de Pinheiros, na casa de um galpão em que a Rede faz eventos.

Nesta sexta-feira, Marina se reuniu com a direção executiva do partido na capital. Na foto, com os porta-vozes estaduais, Mariana Lacerda e Giovanni Mockus.