Marido usou gasolina para incendiar mulher viva ; vítima morreu após parada cardíaca

A Polícia Civil informou que o suspeito de atear fogo em Josiane Gomes usou gasolina para praticar o crime contra a esposa, em Porto Velho. A mulher de 35 anos morreu após ter várias paradas cardíacas no Hospital João Paulo II. O suspeito está foragido.

Segundo investigação conduzida pela Civil, o marido jogou o combustível na vítima ainda viva e depois colocou fogo em seu corpo.

Com o corpo em chamas, a mulher correu e pediu ajuda ao dono de uma oficina mecânica, localizada na Vila Franciscana.

Josiane recebeu os primeiros atendimento médico na segunda-feira (16), pela equipe do Samu e, mesmo com muita dor, conseguiu contar à PM que o esposo havia ateado fogo nela por ciúmes.

Por conta do estado grave de saúde, Josiane foi encaminhada ao Hospital João Paulo II.

Segundo boletim médico, a vítima chegou pouco comunicativa e com o corpo bastante queimado.A paciente foi medicada, mas sofreu várias paradas cardiorrespiratórias.

Os médicos conseguiram reanimá-la e ela seria encaminhada para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve uma outra parada e morreu na terça-feira (17).

A Polícia Civil ainda não prendeu o suspeito e segue com as investigações do crime.