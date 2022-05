Marido troca esposa por refugiada ucraniana 10 dias depois de recebê-la em casa

A invasão russa ao território ucraniano gerou uma onda de imigração por toda a Europa. Um dos países que recebeu refugiados ucranianos foi a Inglaterra, mesmo com as restrições impostas pelo governo Boris Johnson.

O casal Tony Garnett, de 29 anos, e a esposa, Lorna, de 28, decidiram abrir sua casa para refugiados que chegavam do leste europeu para a Grã-Bretanha. E assim desembarcou Sofiia Karkadym à casa dos Garnett.

Dez dias depois da chegada da ucraniana à residência, Tony decidiu abandonar sua esposa para viver com a refugiada de guerra no Reino Unido.

“Estamos planejando passar o resto de nossas vidas juntos”, disse Tony, que trabalha como segurança, ao tabloide britânico The Sun.

Ele pediu divórcio de Lorna e foi morar junto de Sofia, que afirma que o sentimento de paixão avassaladora é recíproco.

“Assim que o vi, fiquei interessada nele. Foi muito rápido, mas esta é a nossa história de amor. Eu sei que as pessoas vão pensar mal de mim, mas acontece. Eu podia ver o quão infeliz Tony estava”, declarou Sofia, que fugiu da cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia.

O novo casal começaram a fazer atividades juntos fora de casa, como ir a academia. Logo, acabaram se relacionando.

“Começou com um simples desejo meu de fazer a coisa certa e dar um teto sobre a alguém necessitado, um homem ou uma mulher”, comentou Tony.

“Sinto muito pelo que Lorna está passando, não foi culpa dela e não foi por nada que ela fez de errado. Nós nunca planejamos fazer isso e não queríamos machucar ninguém”, completou Sofia ao The Sun.

Ao Metro, a ex-esposa que foi troada pela refugiada se disse magoada com a situação. “Ela não se importou com a devastação que deixou para trás”, desabafou Lorna, que atacou a refugiada ao invés do marido.

Fonte: Hypeness