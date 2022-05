Marido espanca esposa e arranca os olhos dela

Arleide Silva de Oliveira, de 43 anos, foi vítima de um crime bárbaro, no final da tarde da última quarta-feira (11/5), no município de Itororó, a 545 km de Salvador. Ela, além de ser espancada, teve um dos olhos arrancado pelo marido.

O agressor, conhecido como “Nego”, fugiu depois de cometer o crime, ocorrido na zona rural da cidade. O titular da 21ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Coorpin/Itapetinga), Roberto Júnior, disse que a vítima deu entrada em uma unidade hospitalar com vários hematomas pelo corpo e com o olho esquerdo arrancado.

Ainda de acordo com o delegado, o carro do autor foi encontrado abandonado na estrada e diligências seguem sendo realizadas para prender o criminoso. Guias de perícia foram expedidas e uma medida protetiva de urgência em favor da vítima foi solicitada ao Judiciário.

O delegado Roberto Júnior fez um vídeo falando sobre o caso e informou que se o criminoso não for localizado, representará a situação à Justiça pela decretação da sua prisão preventiva. Confira:

Por No Amazonas é Assim