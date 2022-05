Marido de Helen Ganzarolli dá golpe de um milhão e meio de reais em noivo de Flávia Pavanelli, diz colunista

Eita, os corredores do SBT estão agitados! O marido de Helen Ganzarolli está sendo acusado de dar um golpe milionário no noivo de Flávia Pavanelli! Segundo informações do colunista Leo Dias, César Kuratomi teria feito uma falsa venda de uma Land Rover Vogue por cerca de um milhão e meio de reais.

César teria prometido a Junior Mendonza a venda do veículo, que sequer foi lançado no Brasil e ainda não possui valor exato em reais. Após receber desculpas sobre a entrega do carro, o empresário esportivo teria percebido o golpe e entrou em contato com a montadora. A coluna do Metrópoles teve acesso ao contrato assinado por eles, uma transferência que não aconteceu e à toda a documentação do veículo – que o noivo de Pavanelli acusa ser falsa.