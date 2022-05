Marido de Helen Ganzarolli aplica golpe em esposo de Pavanelli e causa alvoroço no SBT

As coisas não estão fáceis no SBT, acontece que o marido de Flávia Pavanelli está acusando o esposo de Helen Ganzarolli d um golpe envolvendo mais de 1.5 milhão de reais.

César, marido de Helen Ganzarolli, teria prometido a Junior Mendoza renomado empresário do segmento do futebol, a venda de uma Land Rover Vogue, modelo 2022, carro que sequer havia sido lançado no Brasil ainda.

Ao perceber que havia caído em uma cilada, o marido de Flávia Pavanelli ligou para a concessionária, aonde ele teria descoberto tudo.

Em conversa com Léo Dias, o marido de Flávia Pavanelli disse que abrirá um boletim de ocorrências (B.O.) contra o marido de Helen Ganzarolli, que também possui influência no ramo empresarial em São Paulo.

“Ele me disse que tinha comprado uma Land Rover Vogue modelo 2022, que nem chegou no Brasil ainda, e que a primeira seria dele, mas que ele está com muitos carros. Então, ele me perguntou se eu não queria comprar, eu disse que sim, que queria e qual era o valor. Ele disse que o valor era de R$ 1,540 milhão. E mandou o pedido do carro. Me mandou todos os dados falsos do carro, assinamos o contrato e ele me disse que na data tal o carro chegaria”, explicou o marido de Flávia Pavanelli.

“Esperei até o limite do contrato, onde eu podia pedir meu dinheiro de volta e, pra minha surpresa, sem o carro porque ele não existe, e sem o dinheiro porque cada dia é uma desculpa. Ou seja, golpista! E vou fazer um B.O. contra ele”, concluiu o amante de carros de luxo

A EXPLICAÇÃO

Léo Dias procurou o marido de Helen Ganzarolli que explicou que os dois homens eram amigos e que tudo estaria se resolvendo, que houve um atraso na devolução mas que tudo seria feito até essa sexta (20).

“Essa venda foi entre amigos e aí acabou que realmente houve um atraso. Éramos amigos. Eu acho que, como eu disse a ele mesmo, ele estava bem chateado com a situação, que de fato ocorreu, mas que a gente já está resolvendo”.

Por TVFOCO