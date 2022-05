Marcos Palmeira vai recuperar com espécies nativas 130 hectares de fazenda onde produz alimentos orgânicos

Fora das telas, o ator Marcos Palmeira, que atualmente interpreta o personagem José Leôncio na novela Pantanal, da Rede Globo, há muitos anos já é um defensor do meio ambiente.

Quando comprou a fazenda, que tem uma área de 200 hectares, a vegetação estava bastante degradada e com diversas áreas de desmatamento. Havia apenas uma pequena produção convencional de hortaliças. Aos poucos, a área foi sendo restaurada, incluindo a proteção do entorno de nascentes. A Vale das Palmeiras se tornou então uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), em que o proprietário assume o compromisso com a conservação da natureza.

Além disso, Marcos realizou um antigo sonho do avô: começou a fabricar produtos orgânicos na fazenda. Desde 1997 possui a Certificação Orgânica, selo nacional que atesta oficialmente o setor. O foco são derivados do leite, como queijo minas frescal, ricota, coalhada, queijo cottage e iogurte. As vacas são tratadas com homeopatia e não há uso nenhum de hormônios, antibióticos ou pesticidas ali.

Em janeiro deste ano, inclusive, o queijo frescal da Vale das Palmeiras foi eleito um dos melhores do Brasil, numa premiação que contou com a inscrição de 120 queijos de 60 diferentes produtores de 18 estados.

Imagem da Fazenda Vale das Palmeiras, em Teresópolis

Agora, há poucos dias, o ator usou seu perfil no Instagram, para contar que irá recuperar uma área de 1.300.000 metros quadrados em sua fazenda, o equivalente a mais de 200 mil árvores, entre plantadas e regeneradas. Para isso, contará com a ajuda do Instituto Terra de Preservação Ambiental. “O plantio será com espécies nativas da Mata Atlântica, como palmito jussara, jequitibá, aroeira, pau ferro e várias outras”.

Muito legal, Marcos! Parabéns pelo belíssimo trabalho, engajamento e exemplo!

Fonte/ Portal Conexão planeta.com