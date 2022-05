Marcos Oliveira, o Beiçola de “A Grande Família”, pede dinheiro para pagar cirurgia: “Por favor, me ajudem”

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em A Grande Família, voltou a falar publicamente sobre suas dificuldades financeiras. Em publicação nas redes sociais, o artista pediu ajuda para pagar por uma cirurgia e disse estar enfrentando uma “barra pesada”.

— Estou precisando muito de ajuda. A coisa está barra pesada. Estou esperando para fazer a minha cirurgia da fístula que tenho na uretra, mas estou com a glicemia muito alta. Tenho marcado endocrinologista agora para o dia 7 e estou precisando de ajuda. Não é muito, mas se puderem me ajudar, vou agradecer muito, porque só estou eu e as minhas cachorras — disse em vídeo publicado no Instagram, no qual disponibilizou seus dados para depósito.

Conforme o ator, a demora tem sido grande para conseguir realizar o procedimento via Sistema Único de Saúde. Por isso, pediu aos fãs que o ajudem financeiramente, para que possa realizar a cirurgia de forma particular:

— Espero que dê certo isso. E vamos em frente. Quero logo voltar a trabalhar. Não estou aguentando. Estou desde dezembro esperando a minha melhora, mas essa coisa do Estado, a gente fica na fila esperando, esperando… E quero resolver o mais rápido possível para voltar a trabalhar. A única coisa da minha vida que me interessa é o meu trabalho. Por favor, me ajudem.

A postagem recebeu mais de 1.500 comentários, com muitas pessoas oferecendo ajuda. Entre elas a atriz Tatá Werneck, que disse ao ator que falaria com ele em mensagem privada, sinalizando a intenção de contribuir. O ator mirim João Pedro Delfino, da novela Poliana Moça, do SBT, também manifestou interesse em ajudar o intérprete do pasteleiro Beiçola.

Esta não é a primeira vez que o artista fala sobre suas dificuldades financeiras. No ano passado, Oliveira revelou estar sobrevivendo durante a pandemia com doações de um amigo e um fã, que teria realizado uma vaquinha. À época, ele também pediu oportunidades de trabalho.

Fonte: Gauchazh