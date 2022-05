Marcos Mion cancela gravações do ”Caldeirão”: ”Chegou minha vez”

Marcos Mion publicou um vídeo no Instagram para anunciar que precisou cancelar as gravações do “Caldeirão” porque testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira (24), após um teste rápido feito nos estúdios Globo. Por isso, o apresentador entrou em isolamento social e ficará afastado do programa de sábado e do especial de 50 anos de Ivete Sangalo, que vai ao ar na sexta-feira (27).

Em vídeo de mais de quatro minutos, Mion garantiu que está apenas com sintomas leves, como dor de garganta, e que não imagina como se contaminou. Ele ainda afirmou ter acreditado que passaria ileso pela pandemia, uma vez que trabalhou muito ao longo dos últimos dois anos, precisando até mesmo fazer algumas viagens, e não havia se infectado.

“Chegou minha vez… e como sempre sou transparente com vocês, agora não poderia ser diferente. Como vocês acompanham muito meu dia a dia, minha família, nos enchem de amor, é justo que eu divida com vocês”, disse ele na legenda da publicação.

As gravações do ‘Caldeirão’ que estavam marcadas para essa semana contavam com a participação de Juliette, do grupo ‘É o Tchan’ e de Mumuzinho. Já quanto ao especial de Ivete, o apresentador afirmou que ainda não sabe quem irá substituí-lo.

Além disso, Mion afirmou estar tranquilo porque recebeu as três doses da vacina contra a covid. “Se você ainda não tomou nenhuma ou não voltou para os reforços, faça isso o quanto antes. Vale muito a pena ter a paz de espírito de enfrentar esse vírus maldito sabendo que ele não vai ganhar. Deus nos abençoe”, alertou.

Fonte: Yahoo!