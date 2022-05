Márcio Bittar espera resultado de pesquisas que mandou fazer para declarar ou não candidatura ao Governo

O senador Márcio Bittar, presidente regional do União Brasil, depois de mais de uma semana de exposição na mídia, com seguidas entrevistas à imprensa nas quais chegou inclusive a insinuar que seria candidato ao Governo enfrentando o atual governador Gladson Cameli, resolveu se recolher por esses dias. Prestes a se licenciar do mandato para ceder lugar ao suplente Eduardo Veloso, o senador decidiu evitar contato com jornalistas, tanto locais como em Brasília, revelou uma fonte ligada ao parlamentar.

De acordo com mesma fonte, enquanto está recolhido, Márcio Bittar espera o resultado de duas pesquisas de opinião pública no Acre, uma quantitativa e outra qualitativa, aquela em que o pesquisador diz o nome do principal interessado na consulta e o cargo que ele pretende disputar. Nas duas pesquisas, de acordo com a fonte, deverão constar perguntas sobre a situação do nome de Márcio Bittar para disputar o Governo do Estado. De acordo com a fonte próxima do senador, conforme os números que emergiram da consulta ele declara ou não sua candidatura ao Governo.

Se favoráveis os números, Márcio Bittar pode lançar a candidatura ao Governo e retirar o nome de sua ex-esposa Márcia Bittar da disputa ao Senado. Ele teria o apoio do MDB e sua candidata ao Senado passaria a ser Jéssica Sales, do grupo do deputado federal Flaviano Melo, cacique regional da sigla.

Indagado sobre uma possível candidatura de Bittar ao Governo, o governador Gladson Cameli, que é candidato declarado à reeleição, não se mostrou surpreso. ” Não se perde o que nunca se teve“, disse o governador sobre a possibilidade de vir a perder o apoio do senador.