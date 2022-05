Márcio Bittar anuncia licença do Senado em 31 de maio para fazer campanha para a ex-mulher no Acre

O senador Márcio Bittar (União-AC) se licencia do cargo no próximo dia 31 de maio por um período de no mínimo quatro meses, durante a campanha eleitoral para as eleições de 2022, quando deve atuar como linha auxiliar de sua ex-esposa, a professora Márcia Bittar, que deve ser candidata ao Senado pelo PL. O médico e suplente Eduardo Veloso já está distribuindo convite para sua posse, em substituição a Márcio Bittar.

Veloso, no entanto, continua candidato a deputado federal pelo União Brasil e vai fazer a campanha cumulativa com o mandato no Senado. O novo senador permanecerá na base de apoio ao Governo de Jair Bolsonaro no Senado.

Já Márcio Bittar permanecerá por todo o período no Acre fazendo campanha para Márcia, a qual é apontada como a candidata ao Senado no Acre do presidente Jair Bolsonaro e de seu grupo político.