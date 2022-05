Mara Maravilha alfineta Adriane Galisteu após procedimento estético dar errado e ela ficar nariguda: “Foi praga”

Nesta segunda-feira (23), Mara Maravilha foi a uma clínica odontológica para reparar um erro em um procedimento estético que fez no nariz.

O profissional havia injetado ácido hialurônico no nariz da Mara Maravilha a deixando com as narinas inchadas, o que causou desconforto na famosa.

Não perdendo a oportunidade de fazer uma piada e alfinetar Adriane Galisteu, Mara Maravilha disse: “Não foi praga, não, imagina”.

Mas logo depois disse que adora Adriane Galisteu: “Não foi praga da Galisteu, linda a Galisteu, pelo amor de Deus, não foi. Mas ficou uma bolinha de gude no meu nariz e a rainha do nariz vai solucionar”.

A profissional escolhida por Mara Maravilha para consertar o erro feito no nariz dela, explicou sobre o procedimento com ácido hialurônico:

O ácido hialurônico é um preenchedor. Então ele preenche o nariz, vai dar volume. Então ele [o outro profissional] não tinha indicação nenhuma para colocar no nariz da Mara. Então vamos remover para deixar mais fininho”, comentou a profissional.

ENTENDA

Mara Maravilha fez uma brincadeira com Adriane Galisteu há muito tempo durante um programa do Silvio Santos, chamando a apresentadora do Power Couple de nariguda.

Criticada por Adriane Galisteu em diversos momentos e com a internet pressionando, a morena comentou que a sua intenção não foi magoar a amiga.

Não se sabe se as duas guardam rancores uma da outra, mas, desde esse episódio, não houve mais nenhum tipo de ataque por nenhuma das duas partes de forma pública.

Por TVFOCO