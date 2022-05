Maisa está na mira da TV Globo e deve apresentar o ‘VideoShow’, afirma colunista

Maisa Silva está na mira da TV Globo! De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal R7, nesta última quinta-feira (19), a atriz de 19 anos deve ser contratada, em breve, pela emissora carioca. Além de atuar, ela pode ganhar um programa próprio como apresentadora.

As informações foram corroboradas pelo colunista André Romano, do site Observatório da TV, nesta sexta-feira (20). Segundo a exclusiva do jornalista, Maisa deve reviver o ‘VideoShow’ em 2023, já que pesquisas demonstraram que a comunicadora fala diretamente com a audiência do horário.

O assunto de retormar o ‘VideoShow’ segue em sigilo nos bastidores da TV Globo. O plano é que o projeto fique no lugar da ‘Sessão da Tarde’, a partir do primeiro semestre do ano que vem. Por enquanto, Maisa tem contrato fixo com a Netflix.

João Gomes tenta conquistar Maisa

João Gomes não desistiu de Maisa! O cantor sempre deixou claro que tem uma queda na apresentadora, desde os tempos dela no ‘Bom Dia & Cia’, do SBT. E para jogar um charme, João publicou um vídeo no Instagram, no dia 9 de maio deste ano, ao som da música ‘Dengo’.

Na publicação, ele usava uma camiseta com o rosto de Maisa, ainda criança, estampado, e fazia a seguinte serenata: “Quando você vai perceber que lutei para te ter e te quero do meu lado. Eu sei que a minha fama não é boa, me chamam de beijo safado. Mas eu não quero mais essa vida de farra, to precisando de dengo. To nem ai para role, eu só to querendo você. To precisando de dengo”.

Antes de divulgar a nova música, ele revelou um áudio de Maisa, no qual ela pedia uma canção só para ela: “Beleza, então, quando lançar seu álbum novo e eu quero saber se tem musica para mim. Não adianta ficar de graça e não lançar musica para mim. É o mínimo”.

Por Brasil 123