Mais um suspeito de torturar e matar jovem em Cruzeiro do Sul é preso pela polícia

O jovem Valdenis do Nascimento Marinho, 18 anos, foi encontrado por populares morto dentro do Cemitério São João Batista, em abril deste ano, com marcas de tortura.

Os dois primeiros suspeitos foram presos ainda em abril pela polícia militar. O motivo do crime seria o de que Valdenis, por ser usuário de drogas, teria furtado entorpecentes de membros de facção criminosa.

A Polícia Civil continuou a investigação desse caso e na última sexta-feira, 13, prendeu no bairro da Várzea um homem de 27 anos suspeito de participar da morte de Marinho.

A conclusão da Polícia é que a vítima não participava de nenhuma facção criminosa, porém era usuário de drogas.