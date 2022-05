Mais dois réus são julgados nesta quinta-feira pelo assassinato da jovem Kesia Nascimento

José Natanael Aquino Duarte e Camila Cristine de Souza Freitas estão sendo julgados por quatro crimes: corrupção de menores, ocultação de cadáver, integrar organização criminosa e pelo assassinato da jovem Kesia Nascimento. A sessão ocorre nesta quinta-feira, 5, na 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal.

A vítima foi assassinada no dia 28 de janeiro de 2020, na região do Taquari. Consta na denúncia do Ministério Público do Acre, que Kesia foi sequestrada de casa e levada para um cativeiro. A jovem foi julgada e sentenciada a pena de morte pelo “Tribunal do Crime”.

A ordem para a execução teria partido de Rita Rocha e Veralúcia Marques, as “justiceiras” de uma organização criminosa, por meio de uma videochamada de São Paulo. O corpo de Kesia, segundo a investigação da DHPP, foi esquartejado e jogado no Rio Acre.

Este será o segundo júri do caso em menos de cinco meses. Em dezembro passado, quatro dos nove denunciados no processo foram condenados a quase 120 anos de prisão. Thalysson Jesus da Silva, Moisés Inácio da Silva e João Vitor da Cunha Ferreira receberam, cada um, a pena de 30 anos, 4 meses e 10 dias. Ana Lucia Barros foi condenada a 27 anos, 9 meses e 10 dias.

José Natanael e Camila Cristine tiveram o processo desmembrado na época. Rita Rocha e Veralúcia Marques também devem ser julgadas pelos crimes.

