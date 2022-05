Mais de 54 kg de cocaína são apreendidos na madrugada deste domingo em Rio Branco

A Polícia Rodoviária Federal abordou um Chevrolet Montana por volta das 3h no km 115 da BR-364. Durante a conversa com os policiais, motorista e passageiro deram informações contraditórias, o que elevou o nível de suspeita da equipe, que decidiu realizar uma busca no veículo.

Foram encontrados 53 embalagens escondidas nas laterais do veículo contendo: 24,08kg de cloridrato de cocaína e 30,68kg de pasta base de cocaína.

Os dois homens foram presos e encaminhados para a Polícia Civil da cidade.

Fonte: Acrenews