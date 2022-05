Mais de 400kg de cocaína é encontrado escondido em carga de biscoitos pela PRF

A PRF informou, que o motorista confessou que estava levando o caminhão até Rio Grande do Norte, a pedido de um cidadão que ele não conhecia pessoalmente, e entregue a um terceiro que compraria o semirreboque. O corpo Doutor finalizou dizendo que sua volta para casa era incerta, e não sabia absolutamente nada de relevante sobre a viagem.

Sobre a carga, informou ser uma carga de biscoito água e sal, transportada em caixas, e que acompanhou todo o carregamento, mas não soube informar o peso da carga. O suspeito apresentou nota fiscal nitidamente adulterada e o que reforçou aindam mais as suspeitas dos agentes que imediatamente realizaram cautelosa inspeção no veículo, detectando entre as caixas, “400 pacotes devidamente lacrados onde continha a droga, que após verificação técnica, foi identificada como cloridrato de cocaína.

Ao total foram apreendidos 468 kg de cocaína, o condutor foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Cuiabá.

Fonte/ Jornal a Gazeta