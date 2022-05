Mais de 100 pessoas já se inscreveram para acompanhar o julgamento de Ícaro Pinto e Alan Araújo

Faltando seis dias para o julgamento de Ícaro Pinto e Alan Araújo, réus no processo que apura a morte da jovem Jonhliane Paiva, mais de 100 pessoas já se inscreveram para participar da sessão. O júri será realizado nos dias 17 e 18 deste mês no plenário da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, no Fórum Criminal de Rio Branco.

Como o espaço no plenário comporta cerca de 40 pessoas, quem chegar primeiro terá preferência e, a partir daí, serão distribuidoras senhas. Familiares dos réus e da vítima terão direito a quatro vagas. Por conta da grande movimentação, a segurança no Fórum Criminal deve ser reforçada. A expectativa é que o interrogatório dos réus ocorra somente no segundo dia de sessão.

No primeiro dia serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. Entre elas, os peritos criminais que atuaram no caso. Imagens de câmeras de monitoramento também foram anexadas ao processo.

A família de Jonhliane deve realizar um protesto nas dependências do Fórum Criminal.

Fonte: Acrenews