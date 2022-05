Mãe tenta vender filho por R$400,00 logo após parto em porta de maternidade

O Conselho Tutelar do Município de Manacapuru resgatou um recém nascido logo após a mãe tentar vendê-lo R$ 400 na porta da maternidade Cecília Cabral da cidade, distante 68 quilômetros de Manaus. Quando foi questionada sobre a criança pelos conselheiros a mãe fugiu da maternidade.

De acordo com o Conselho Tutelar do município, a denúncia foi recebida e uma equipe foi até a maternidade para verificar o caso. O bebê havia dado entrada na unidade e recebia os primeiros socorros após a mãe ter dado a luz no cais no Centro de Manacapuru.

O conselheiro Elivon Lira informou que a mãe da criança não tem casa, é usuária de bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas. Ela ainda tentou vender a criança para pessoas que estavam na maternidade por R$ 400.

Após esse procedimento, eu conversei com ela quanto conselheiro. Ela se alterou e se evadiu da unidade hospitalar sem mesmo concluir o atendimento médico dela”, informou o conselheiro.

A criança passou por atendimentos e, depois, foi encaminhada para um acolhimento na cidade, onde deve ficar abrigada.

Por Amazonas é Assim