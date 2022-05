Mãe tenta esfaquear marido e acaba atingindo bebê de 1 ano

Uma mãe acabou ferindo o bebê de 1 ano com um cutelo, faca usada na cozinha, durante uma briga de casal na tarde deste domingo (8) em Limeira (SP). O menino teve um corte no pé e precisou levar pontos. O pai também golpeou a mãe na cabeça e ela foi socorrida com ferimentos graves.

A Guarda Municipal chegou na residência, no Jardim Boa Vista, após uma denúncia de que uma criança tinha sido ferida. Já no endereço, o bebê estava no colo de uma vizinha na calçada e o casal, aparentemente embriagado, ainda estava discutindo; ambos estavam feridos.

O homem tinha escoriações no corpo e a esposa, ferimentos na cabeça. Os agentes chamaram apoio para encaminhar o menino para a Santa Casa da cidade. Posteriormente, pai e mãe também foram levados para o hospital.

Segundo a Guarda, o pai contou que os dois discutiam quando a mulher, carregando a criança no colo, teria dado golpes com o cutelo no esposo. Ele disse, ainda, que tirou o bebê da mãe na tentativa de protegê-lo. Foi quando a faca atingiu o filho no pé. O marido confessou aos agentes ter golpeado a companheira em seguida.

A faca foi apreendida. O Conselho Tutelar foi acionado e o bebê foi entregue aos avós após passar por atendimento médico e sutura no corte. Nesta segunda-feira (9), o órgão municipal disse que vai solicitar a guarda da criança para os avós. O caso foi registrado na Polícia Civil como agressão mútua; os dois foram liberados.