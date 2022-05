Mãe é presa suspeita de matar e torturar filha com deficiência

Uma mulher foi presa suspeita de matar e torturar a própria filha, Maria Salete de Oliveira Braz, de 30 anos, no bairro Cajuru, em Curitiba. Além disso, a mulher é investigada por manter Maria Salete em cárcere privado dentro de um quarto. O crime aconteceu no dia 4 de maio e a prisão foi feita nesta quinta-feira (19). O corpo da vítima foi encontrado com diversas queimaduras, em um local com a situação precária, com fezes e sujeira espalhadas pelo chão.

No dia do crime, a mãe da jovem, que foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento, alegou que ela caiu da escada. A investigada ainda afirmou que a filha chegou em casa na madrugada após ficar dois meses fora.

No local do crime, o delegado Tito Lívio Barichello, da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), confirmou que as lesões da vítima foram de antes da queda.

“Ela já apresentava todas estas lesões e estava muito tonta, ou seja, lesões causadas em momento anterior a queda e aí ela teria caído”, explicou Barichello.

O delegado, por sua vez, destacou que a situação dita pela mãe é estranha e merece ser verificada. No entanto, ele ressaltou a possibilidade de homicídio doloso porque as lesões encontradas no corpo da vítima não correspondem a uma queda de escada, mas sim em um ambiente doméstico. O investigador acredita nesta possibilidade porque, por ser PCD, a mulher não se relacionava com pessoas de fora da família.

“Parecem queimaduras, são lesões por todo o corpo. Estamos aguardando a perícia, que vai nos passar informações mais fidedignas daquilo que é possível apurar neste momento, mas posso dizer claramente que não advém de queda e que estas lesões demonstram, sem dúvida nenhuma, um ato de barbárie porque o corpo inteiro dela está lesionado. São lesões que não são pequenas”, revelou ele à Banda

A mulher seria mãe de mais duas pessoas com deficiência. Os dois filhos foram encaminhados para a delegacia, para fazer exame de corpo de delito. Ainda não foi indicado um advogado para a defesa da suspeita.

Barrichello informou ainda que uma vizinha da casa está sendo indiciada. O delegado pede a prisão preventiva dela, por suspeita de coautoria nas agressões a Maria Salete.