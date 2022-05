Mãe e filho morrem após casa pegar fogo

Moradores contaram que o incêndio pode ter sido causado por um celular que estava carregando em uma tomada. Ao ver a casa pegando fogo, eles acionaram a Polícia Militar e os bombeiros, mas as chamas já haviam tomado conta do local.

O quartel do Corpo de Bombeiros mais próximo da cidade fica no município de Campos Belos, a 90km de São Domingos. À TV Anhanguera, os vizinhos, que não quiseram se identificar, contaram que o tempo de espera de uma equipe não seria suficiente para salvar mãe e filho, já que os militares demorariam mais de uma hora na estrada.

O g1 entrou em contato com a Prefeitura de São Domingos, a fim de saber se existe algum pedido de instalação de quartel ou de quais medidas podem ser tomadas diante do caso, mas as ligações não foram atendidas.