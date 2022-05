Mãe de Neymar passou o final de semana em pousada luxuosa com Rafa Talamask

Como você já leu aqui no ESTRELANDO, Nadine Gonçalves e Rafael Talamask se conheceram no Carnaval do Rio de Janeiro através de um amigo do fisiculturista, David Brazil, e desde então estariam vivendo um affair. Segundo o jornal Extra, o novo casal teria passado o final de semana, dias 21 e 22, em uma pousada luxuosa em Paraty. A mãe da estrela do futebol, Neymar, preferiu manter a discrição e não apareceu ao lado do novo namorado.

Apesar da falta de cliques do casal, as acomodações da pousada chamaram atenção. Com instalações luxuosas, as diárias de uma suíte com hidromassagem e piscina privativa na varada podem chegar a três mil e quinhentos reais, segundo as informações do próprio site da pousada.

Rafa Talamask aproveitou a piscina para postar em suas redes sobre o final de semana.

Vale lembrar que David foi o responsável por fazer o nome de Rafael ser mais conhecido em 2018, quando o muso fitness passou a frequentar sua casa.

O amor não está no ar apenas para a mãe de Neymar, mas o craque também está vivendo um romance com a influenciadora digital, Bruna Biancardi.

Fonte: ESTRELANDO