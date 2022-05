Madrugada sangrenta: Homem é morto a golpes de faca e corpo é encontrado em vegetação 

Um homem identificado por Gelson Vieira da Silva, de 38 anos, foi assassinado a golpes de faca tipo peixeira e corpo foi encontrado em uma vegetação no município de Manoel Urbano.

De acordo com a polícia militar, o corpo da vítima apresentava perfurações no peito e no pescoço. Integrantes do SAMU estiveram no local, mas apenas constataram o óbito.

Após isolar a área, a polícia militar realizou patrulhamento na cidade e com base em informações conseguiu prender o acusado identificado por Antônio Nailson que se encontra na Delegacia de Manoel Urbano.

A motivação do assassinato não é sabida até agora. O crime brutal chocou a comunidade.