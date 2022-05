Madrasta tentou culpar próprio filho por envenenamento de enteados; entenda

Novos desdobramentos sobre a morte da enteada Fernanda Dias Cabral, de 22 anos e a tentativa de assassianto do irmão dela, Bruno Dias Cabral, apontam que a madrastra Cíntia Mariano, tentou colocar a culpa do envenenamento no próprio filho.

Em depoimento, o filho de Cíntia afirmou que ela disse a ele que teria colocado o veneno no prato de comida de Bruno, e em seguida, colocou chumbinho, e teria feito o mesmo com o prato de Fernanda. As informações foram divulgadas pelo Fantástico.

Segundo o próprio filho, a mulher também teria tentado matar outro enteado, usando querosene. A vítima seria filho de outro homem com quem ele manteve relacionamento anterior.

A polícia investiga outros casos suspeitos, de pessoas que morreram de forma semelhante ao de Fernanda. A vítima passou mal após um jantar na casa da madrastra e foi levada para o pronto socorro em estado grave, onde morreu 12 dias depois. No atestado de óbito, a causa da morte foi por infecção generalizada.

Cíntia Mariano está presa no Complexo de Bangu, no Rio de Janeiro.

Por Portal Tucumã