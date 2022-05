Lula casa hoje na zona sul de SP

O casamento do pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, nesta quarta-feira (18), promete ser uma noite com comida requintada e privacidade.

A CNN teve acesso a um documento com informações sobre o evento, no qual se destacam uma atenção especial à gastronomia e orientações a funcionários da casa de festas do bairro do Brooklin, como a proibição do uso de celular durante o evento.

“Gastronomia é um ponto importantíssimo para o casal, gostam de comida com sabor predominante”, diz o documento, sobre o menu que será servido aos 220 convidados.

O cardápio revela sabores tipicamente brasileiros, como casquinha de siri com pimenta de cheiro e tempero “caprichado”, mousse de queijo da canastra, bobó de camarão e arroz de carne seca com manteiga de garrafa – o documento orienta que seja “um arroz bem temperado, com gosto acentuado da carne seca e manteiga de garrafa, no dia da degustação estava sem sal, a noiva pontuou que parecia um arroz branco com carne desfiada por cima.”

O bolo de casamento será de frutas vermelhas e baunilha.

Para sobremesa, a previsão é servir sorvete de paçoca, cocada de forno com calda de maracujá, frutas frescas fatiadas e mousse de chocolate com crocante de cacau.

O cardápio do casamento do ex-presidente traz ainda entradas e canapés variados como pasteizinhos de lagostim e de pupunha, além de pratos árabes.

Entre as bebidas, espumantes, vinhos tinto e branco e um bar de drinks com caipirinhas e gin tônicas, além de cerveja comum.

No total, são 114 garrafas de espumante nacional, 36 de vinho branco espanhol e 60 garrafas de vinho tinto argentino disponíveis aos convidados durante a festa.

Na saída, o tradicional bem-casado será substituído por bolo de rolo quadrado, uma iguaria do estado natal de Lula, Pernambuco.

A festa de casamento de Lula e Janja contará ainda com um DJ e uma banda se revezando durante a noite. A previsão é que o evento dure até as 3h30 da manhã.

Privacidade

Funcionários da casa de festas no Brooklin, bairro da zona Sul da capital paulista, afirmam que a cerimônia desta quarta é tratada com muitos segredos — abertamente não são feitos comentários sobre os noivos, tampouco sobre a lista de convidados.

A casa de festa costuma receber casamento de famosos, como jogadores de futebol e artistas, mas funcionários ouvidos pela CNN revelaram que “pessoas do PT” estiveram no local nos últimos dias.

O documento obtido pela CNN detalha que serão utilizados gradis na entrada do espaço, permitindo apenas a passagem de carros dos convidados. As equipes de manobristas e segurança não poderão usar celulares durante o serviço.

O evento de hoje marca o terceiro casamento do ex-presidente. Lula foi casado pela primeira vez com Maria de Lourdes da Silva, entre 1969 até 1971, ano em que ela morreu de hepatite. Depois, Lula casou em Marisa Letícia, em 1974. A ex-primeira-dama morreu em 2017 após um acidente vascular cerebral.

Fonte/ CNN BRASIL