Luísa Sonza diz que se deu mal por se relacionar com feios e seguidores reagem

Luísa Sonza divertiu a web na madrugada desta quinta-feira (19) após dizer que ainda não deu certo no amor porque só se relacionou com pessoas feias.

Na mesma hora, os fãs relembraram o casamento da artista com Whindersson Nunes e o namoro dela com Vitão.

“Fico dando chance para feio só me f*** kkkkk. Gente, não vou dar mais chance para feio agora, só gente no mínimo mediana porque bonito acho que tem disponível uns 3 no Brasil, no máximo”, disse ela.

E acrescentou: “Gente, e os feios que se acham bonitos e a gente finge que é bonito também porque os bonitos estão em falta”.

Na sequência, os fãs relembraram os últimos relacionamentos da cantora. “O Whindersson Nunes é prova disso, né? Você não aprende…”, escreveu um.

“Com um deles você até casou”, disse outro. “Finalmente percebeu que o Vitão é feio”, comentou um terceiro. “Você tem um gosto exótico, aí fica difícil compreender o que seja bonito para você”, disse mais um.

Por Portald24am